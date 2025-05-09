Александр Лукашенко с сыном Николаем прибыли на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем прибыли в Кремль на парад в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщает SHOT .

Праздничный парад на Красной площади начнется 9 мая в 10:00.

На опубликованных кадрах видно, как белорусский лидер выходит из автомобиля и его приветствует комендант Кремля. Затем Лукашенко проходит по красной ковровой дорожке.

Ранее стало известно, что иностранные главы государств начали прибывать в Кремль перед парадом в честь 80-летия Победы. Всего на мероприятии будут присутствовать более 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.