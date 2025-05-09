сегодня в 09:07

Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль перед парадом Победы

Иностранные главы государств начали прибывать в Кремль перед парадом в честь 80-летия Победы, который начнется 9 мая в 10:00, сообщает Р ИА Новости .

На парад прибудут лидеры свыше 20 иностранных государств.

Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В Москве завершаются последние приготовления к параду. Перекрытия в центре и по пути следования техники сохранятся до окончания мероприятий. Военная техника уже подъезжает к Красной площади.

Прибывших на парад ветеранов встречают волонтеры, сотрудники соцкомплекса и московского долголетия и сопровождают их по Васильевскому спуску.