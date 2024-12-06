Лукашенко попросил «Орешник» у Путина

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшую российскую ракетную систему «Орешник», которая недавно была успешно испытана в боевых действиях на Украине. С соответствующей просьбой политик обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи в Минске, сообщает ТАСС .

Лукашенко отметил, что если Минск получит «Орешник», то должен сам выбирать предполагаемые цели поражения. Путин сказал, что при передаче «Орешника» республике он будет входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС России, но Минск получит право сам определять предполагаемые цели для ударов.

По словам российского президента, развертывание «Орешника» в Белоруссии можно будет провести во второй половине 2025 года. Перед размещением систем нужно будет зафиксировать их минимальную дальность, добавил Путин.

Тем временем Белоруссия и Россия заключили договор о взаимной безопасности.