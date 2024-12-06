Путин ответил Лукашенко, попросившему «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным передачу Минску новейшей отечественной ракетной системы «Орешник», испытанной в ходе конфликта на Украине. С такой просьбой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС .

Путин отметил, что развертывание «Орешника» в Белоруссии можно будет начать во второй половине 2025 года. Это произойдет по мере производства ракетной системы.

Перед размещением «Орешника» необходимо определить минимальную дальность применения этого комплекса, добавил Путин. По его словам, мощность боевой части такой ракеты увеличивается по мере уменьшения дальности использования.

Лукашенко счел, что при размещении «Орешника» в Белоруссии именно Минск должен определять предполагаемые цели ракетного поражения. Путин согласился с позицией коллеги, отметив, что «Орешник» в Белоруссии войдет в комплекс ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, но определять цели для предполагаемых ударов будет Минск.