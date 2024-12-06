Белоруссия и Россия заключили договор о взаимной безопасности

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Соглашение заключили российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске, сообщает РИА Новости .

Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Путин говорил, что договор между Москвой и Минском допускает использование всех сил для защиты суверенитета, в том числе тактического ядерного оружия.

Между тем Александр Лукашенко попросил разместить на территории Белоруссии российскую ракетную системы «Орешник». Владимир Путин назвал такой сценарий возможным и отметил, что комплекс можно будет развернуть в республике во второй половине 2025 года.

Лукашенко также попросил, чтобы Минск мог выбирать цели для предполагаемых ударов «Орешником», если его разместят в стране. Путин сказал, что эти системы в Белоруссии войдут в комплекс РВСН ВС России, однако руководство республики сможет самостоятельно определять цели для его использования.