Лукашенко может приостановить размещение «Орешника» в Белоруссии с одном условием

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии — это ответная реакция на действия Европы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он назвал условие, при котором Минск может приостановить этот процесс, сообщает РИА Новости .

По словам Лукашенко, ряд стран ЕС уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности на своей территории. Белоруссия обеспокоена эскалацией ситуации в регионе. Она размещает «Орешник» в ответ на действия Европы.

Минск может приостановить размещение ракетного комплекса только в том случае, если европейские государства готовы на аналогичные шаги, отметил Лукашенко.

Он также напомнил о своем давнем предложении разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Лукашенко предлагал, чтобы к ней присоединились все заинтересованные страны. Однако инициатива Белоруссии осталась без ответа.

Белорусский лидер указал на то, что некоторые страны хотят улучшить экономику путем ее перевода на военные рельсы. Однако, по словам Лукашенко, гонка вооружений может привести к катастрофическим последствиям.

Он добавил, что Европа еще не готова к реалистичным переговорам с Минском, а Белоруссия и Россия не хотят эскалации напряженности.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что размещение «Орешника» не означает бездумную гонку вооружений. Страна делает это, чтобы гарантировать свою безопасность.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.