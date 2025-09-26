МИД Белоруссии: размещение «Орешника» не означает бездумную гонку вооружений

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков заявил, что Минск не вступает в гонку вооружений на фоне размещения в стране российского ракетного комплекса «Орешник», сообщает БЕЛТА .

«Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность <…> Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — сказал Рыженков.

Глава белорусской дипломатии добавил, что размещение «Орешника» на территории республики является асимметричным ответом Минска на действия Запада, который носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что республика благодаря РФ стала действительно ядерным государством. Также он поблагодарил президента России Владимира Путина за науку.

