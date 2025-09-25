Лукашенко: Белоруссия стала ядерным государством

сегодня в 18:36

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что республика благодаря РФ стала действительно ядерным государством. Он поблагодарил главу России Владимира Путина за науку, сообщает ТАСС .

Лукашенко отметил, что РФ помогла Белоруссии стать ядерным государством, не жалея секретов, и действуя в соответствии с принципами международного права. РБ готова к дальнейшем сотрудничеству.

Белоруссия может работать с РФ как внутри страны, так и на международной арене. РБ умеет делать практически все, кроме реактора, отметил глава республики.

«Это уже ваши компетенции, и не надо», — пошутил Лукашенко.

