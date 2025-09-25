Лукашенко: Белоруссия стала ядерным государством
Лукашенко: РФ помогла Белоруссии обрести статус настоящей ядерной державы
Фото - © РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что республика благодаря РФ стала действительно ядерным государством. Он поблагодарил главу России Владимира Путина за науку, сообщает ТАСС.
Лукашенко отметил, что РФ помогла Белоруссии стать ядерным государством, не жалея секретов, и действуя в соответствии с принципами международного права. РБ готова к дальнейшем сотрудничеству.
Белоруссия может работать с РФ как внутри страны, так и на международной арене. РБ умеет делать практически все, кроме реактора, отметил глава республики.
«Это уже ваши компетенции, и не надо», — пошутил Лукашенко.
