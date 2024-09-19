Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной, как и с ДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова сотрудничать с Украиной. При этом она будет придерживаться тех же принципов, что и с ДНР, сообщает «БелТА» .

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», — заявил Лукашенко во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

При этом ранее президент подчеркнул, что атака Украины на республику послужит началом третьей мировой войны. Он отметил, что «кукловоды» из Вашингтона толкают Киев к противостоянию с Минском.

Лукашенко также рассказывал, что стране ежедневно поступают предложения отказаться от союза с Россией и присоединиться к Украине в противостоянии с Москвой. Он подчеркнул, что говорит об этом, чтобы правительство и народ Белоруссии понимали, в какой обстановке живет республика.