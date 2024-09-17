Лукашенко: атака Украины на Белоруссию станет началом третьей мировой войны

Он отметил, что «кукловоды» из Вашингтона толкают Киев к противостоянию с Минском. Так, у Белоруссии и Украины есть договоренности не разглашать случаи нарушения воздушного пространства беспилотниками. Однако на территории республики уже несколько раз фиксировали украинские дроны.

По оценке Лукашенко, Белоруссия может стать местом эскалации конфликта между Россией и Украиной. Белорусский президент добавил, что речь здесь идет не о вступлении белорусской армии в конфликт, а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию республики.

По словам Лукашенко, Вашингтон указал Киеву при потребности атаковать белорусскую инфраструктуру на границе. А нападению на Белоруссию, как добавил президент страны, будет означать начало третьей мировой войны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются склонить к предательству союза с Москвой. Республике поступают предложения встать на сторону Киева.