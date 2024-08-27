Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются склонить к предательству союза с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране ежедневно поступают предложения отказаться от союза с Россией и присоединиться к Украине в противостоянии с Москвой, сообщает «Царьград» .

«Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что говорит об этом, чтобы правительство и народ Белоруссии понимали, в какой обстановке живет республика.

Президент не раскрыл источник этих предложений, отметив, что многие детали он даже не может предавать огласке. Однако Лукашенко дал понять, что Минск находится под постоянным давлением: его пытаются склонить к предательству союза с Москвой.

При этом белорусский лидер заявил о приверженности Союзному государству с Россией. Он призвал правительство и граждан республики осознавать, в какой сложной ситуации находится страна.