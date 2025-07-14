Выставки, открытые тренировки и квесты ждут жителей Балашихи в парках

Культурная программа в парках на Солнечной и Заречной на этой неделе пройдет в среду, 16 июля, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В парке на Солнечной приглашаем всех на семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальную программу и творческую программу в 10:30.

В свою очередь, спортивная программа состоится здесь 15 и 17 июля. Приглашаем всех на разминку и ОФП (начало в 11:40).

В парке на Заречной культурная программа в среду стартует в 13:00. Здесь также для вас семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и творческое занятие.

Спортивная программа ждет всех желающих в Ольгинском лесопарке в 15, 17 и 19 июля.

Во вторник для вас скандинавская ходьба, суставная гимнастика, беговая тренировка и ОФП. Старт в 11:00.

В четверг приглашаем на танцевальную йогу в 8:30. Также в 11:00 стартует спортивная программа: скандинавская ходьба и суставная гимнастика.

В субботу традиционно приглашаем на забег в 09:45.

В парке «Пехорка лес» будет также много спорта. Приглашаем всех на площадку у стадиона в понедельник и пятницу на дыхательную гимнастику, во вторник, среду и четверг на занятия по общей физподготовке на свежем воздухе. В понедельник занятие начинается в 11:30, во вторник, среду и четверг — в 16:00, в пятницу — в 10:00.

В Пестовский парк приглашаем всех на тренировки практически ежедневно!

В среду все желающие приглашаются на активную разминку и ОФП. Начало в 9:40. В пятницу здесь пройдет занятие ОФП, начало в 10:20.

В субботу в 9:00 на старт приглашаются участники забега «5 верст». Все старты от площади амфитеатра.

В воскресенье в парке пройдет зумба (9:00) и йога, начало в 10:00.

Спортивная программа в парке «Пехорка» стартует во вторник с ОФП и веселых стартов у сцены в 15:00.

В среду приглашаем всех на скандинавскую ходьбу в 14:00 (старт от площадки у коворкинга). В четверг в парке пройдут скандинавская ходьба, ОФП и веселые старты (начало в 14:00).

Культурная программа на этой неделе ждет посетителей парка Пехорка 17 июля. Для вас: интерактивная, интеллектуальная программа, детская дискотека, выставка и многое другое. Начало в 14:30.

Также всех желающих приглашают на культурную программу в парк «Пестовский» 18 июля. В программе: интерактив, интеллектуальная игра, танцы, творчество и фотовыставка. Начало в 15:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.