Лидеры ЕС остались в стороне: Трамп хочет встретиться с Зеленским один на один

После российско-американского саммита на Аляске весь мир замер в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ряд СМИ сообщил, что в этой же встрече будут участвовать европейские лидеры. Редакция BILD узнала от осведомленных источников, что встреча начнется с личной беседы Зеленского и Трампа наедине, после чего к ним присоединятся представители Евросоюза.

По данным BILD, несмотря на то, что Зеленского в Белый дом будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры Евросоюза, исключать эскалацию отношений Украины с США нельзя. Сначала Трамп планирует наедине пообщаться с украинским президентом, и только после этого к ним присоединятся представители ЕС.

В Белом доме готовятся к многочасовой дискуссии по украинскому кризису в расширенном составе, а также к рабочему ужину. Одной из тем для обсуждения станет территориальный вопрос. Об этом ранее заявлял спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Накануне поездки Зеленского в Белый дом канцлер Германии рассказал ему, как следует себя вести на встрече с Трампом, чтобы не повторить февральскую историю, когда всю украинскую делегацию вместе с Зеленским попросили покинуть Овальный кабинет, так и не подписав сделку по редкоземельным металлам.