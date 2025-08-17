Уиткофф: на встрече Трампа с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что 18 августа в США с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудят вопрос территорий в конфликте с РФ, сообщает РИА Новости .

Глава Белого дома Дональд Трамп 18 августа впервые примет Владимира Зеленского в Вашингтоне после произошедшей в феврале перепалки.

«Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече», — сказал Уиткофф телеканалу CNN.

Как он отметил, власти США надеются, что после этой встречи в указанный вопрос будет внесена ясность, а также все усилия приведут к мирному соглашению.