«Ты че о****, пес?!»: директор «Белевской пастилы» назвал шуткой ответ блогеру

В ролике двое друзей, один из которых «любит пробовать что-то необычное», покупают сладости в магазине. Молодой человек выбирает «Белевскую пастилу» и затем на вопрос «как тебе?» отвечает: «х**** полная».

В комментариях к видео директор «Белевской пастилы» Дмитрий Белоконь в нецензурной форме ответил блогеру, назвав его «псом». По словам Белоконя, пастила натуральная, полезная, сделанная с любовью и точно «не полная х****».

«Абсолютно никакого негатива. Автор ролика в шутливой манере выразил мнение. В формате ролика я и начал свой ответ с шутки. Под постом можно увидеть нашу переписку с автором ролика, и она абсолютно дружелюбная. У нас совершенно замечательный продукт, мы фанаты своего дела, ну, а я, по всей видимости, на хайпе!» — сказал Белоконь.

На предприятии «Белевская пастильная мануфактура» отметили, что использование ненормативной лексики в деловом этикете считается некорректным, однако блогер в попытке «хайпануть» сам использовал ее в своем ролике.

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