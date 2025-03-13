Личная встреча Путина и Уиткоффа пройдет в закрытом формате

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Путин встретится с Уиткоффом 13 марта в закрытом формате

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер Владимир Путин встретится с американским гостем в закрытом формате вечером этого же дня, сообщает РИА Новости .

«Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером (13 марта — ред.) в закрытом формате», — сказал Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ряд сообщений СМИ, что в российскую столицу прибыли американские переговорщики и с ними действительно запланированы соответствующие контакты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что от предстоящих переговоров с США у Москвы самые радужные ожидания.