Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого они обсудили применение баллистической ракеты «Орешник» по заводу в Днепропетровске. Российский министр иностранных дел отметил, что этот удар был политическим сигналом Западу, сообщает газета «Ведомости» .

21 ноября ВС РФ нанесли удар новой баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре). По словам Лаврова, данный запуск был «тестовым».

Глава МИД РФ напомнил, что о применении данной ракеты Россия предупредила США за 30 минут, потому Соединенные Штаты «не принимали ее за что-то более масштабное».

Однако запуск «Орешника» носил и политический характер. Лавров отметил, что испытания данной гиперзвуковой системы в боевых условиях были неким сообщением Западу. Оно заключалось в том, чтобы показать, что Россия «сделает все, чтобы защитить ее законные интересы».

Кроме того, запуск «Орешника» стал посланием США и их союзникам, поставляющим оружие Киеву. Лавров отметил, что они должны понимать готовность РФ использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться «стратегического поражения» государства.

Интервью Лаврова Карлсону было опубликовано в ночь на 6 декабря. В Кремле отметили, что президент РФ Владимир Путин вряд ли успел его посмотреть, так как слишком занят.