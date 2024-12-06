Песков: Путин вряд ли посмотрел интервью Лаврова Карлсону

Президент России Владимир Путин вряд ли успел посмотреть интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер в последнее время слишком много работает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Вероятность того, что Путин уже посмотрел интервью Лаврова Карлсону, крайне мала. Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, заявив, что глава государства уже много дней работает «до глубокой ночи». Он добавил, что Путин просто не успел бы ознакомиться с интервью.

«Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на 6 утра?» — сказал представитель Кремля.

Интервью Лаврова Карлсону, которое длилось около полутора часов, было опубликовано в ночь на пятницу, 6 декабря. Количество его просмотров в соцсети Х уже превысило три млн.

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