Число просмотров интервью Лаврова Карлсону в Х достигло 3 млн

Количество просмотров интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети Х превысило три млн. «Лайк» под записью поставили 42 тыс. человек, сообщает радио « Говорит Москва ».

Длительность интервью — около полутора часов. Во время диалога дипломат рассказал о способах завершения украинского конфликта, использовании баллистической ракеты «Орешник» и возможностях взаимодействия РФ с Западом.

Лавров сказал, что для России главный момент — внеблоковый статус Украины. Она не должна вступить в Североатлантический альянс. На территории государства также не могут появиться военные базы НАТО и проводиться учения ВСУ с иностранными войсками.

Ранее политолог Кирилл Котов сказал, что интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону — важное событие в контексте современных международных отношений. С помощью него Россия попытается донести точку зрения до крупной американской аудитории.