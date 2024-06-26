Лавров: страны БРИКС «возьмут паузу» по вопросу вступления новых членов

Страны БРИКС приняли решение «взять паузу» по вопросу вступления в объединение новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Отмечается, что он провел встречу с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

«Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами, чтобы „переварить“ вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — сказал Лавров.

Он добавил, что в настоящий момент также ведется подготовка категории стран-партнеров, что станет «ступенями перед полным членством».

«Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД Зимбабве Фредерик Шава рассказал о планах вступления в БРИКС. По словам министра, республика очень заинтересована в присоединении к блоку и уже ведет переговоры с ЮАР, Китаем, Россией.