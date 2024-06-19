Эксперт: БРИКС поставил под удар прозападную систему стратегического партнерства

БРИКС поставил под удар развитие прозападной системы стратегического партнерства. Условия игры на ближайшие годы диктует не одна страна, а целая коалиция, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

С момента издания указа президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» прошло более двух лет. За этот промежуток времени ИТ-сектор не только нивелировал санкционную политику Запада, но и заложил мощный фундамент для долгосрочного развития отечественных компаний с параллельным наращиванием международного сотрудничества.

18 июня в ХМАО стартовал 15 международный ИТ-форум с участием стран БРИКС и ШОС, главной смысловой линией которого является «Доверие в цифровом мире».

«Примечательно, что тема форума абсолютно не вписывается в приевшиеся смысловые рамки западных коллег, поэтому и странам-участникам будет намного комфортнее без всякого фарса обсуждать реальные перспективы взаимодействия в части развития глобальной информационной экосистемы. Почти во всех направлениях партнерства прослеживается акцент на разработку единых подходов стран БРИКС и ШОС в управлении глобальной информационной сетью», — сказал эксперт.

Вопрос использования информационно-коммуникационных технологий в глобальном медиапространстве весьма болезненно сказывается на странах, которые уступают в информационных войнах странам Запада. Под председательством России представители из 47 стран мира не только обсудят стоящие перед ними глобальные вызовы, но и получат возможность напрямую выстроить торгово-экономические связи с регионами нашей страны. Такой формат позволит интегрировать иностранные компании с их решениями сразу в регионы.

«БРИКС поставил под удар развитие прозападной системы стратегического партнерства, теперь условия игры на ближайшие годы диктует не одна страна, а целая коалиция с учетом взаимных интересов», — обозначил Халилов.

По словам политолога, США внимательно следят за действиями неудобной для них организации, а постоянные дискуссии вокруг альтернативы доллару в рамках сотрудничества БРИКС еще больше раздражают западных коллег.

«Конечно, торпедировать намеченные цели БРИКС и ШОС Запад уже не сможет, тенденция понятна: США остается лишь наблюдать, как разваливается выстроенная десятилетиями политика давления», — добавил эксперт.