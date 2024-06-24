В Зимбабве заявили о стремлении в БРИКС

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Глава МИДВ Зимбабве рассказал о планах вступления в БРИКС

Глава МИД Зимбабве Фредерик Шава рассказал о планах вступления в БРИКС, пишет ТАСС .

По словам министра, республика Зимбабве очень заинтересована в присоединении к БРИКС и уже ведет переговоры с ЮАР, Китаем, Россией.

«Мы надеемся, что такой шаг позволит нам быстрее покончить с навязанными американцами санкциями», — отметил Шава в интервью агентству.

Он также указал, что власти страны готовы к открытию прямого воздушного сообщения между Москвой и Хараре.

Ранее Таиланд заявил о намерении королевства стать членом БРИКС.