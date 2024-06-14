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Таиланд письменно подтвердил стремление в БРИКС

Письмо о намерении Таиланда вступить в БРИКС передали Лаврову
Политика

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать членом БРИКС, пишет "Коммерсант".

Письмо было передано в Нижнем Новгороде на форуме «Диалог БРИКС с развивающимися странами».

Министр Сангиампхонг заявил, что Таиланд способен увеличить эффективность БРИКС в продвижении интересов развивающихся стран.

Отмечается, что каждое государство-член БРИКС приветствовало решение королевства.