Таиланд письменно подтвердил стремление в БРИКС
Письмо о намерении Таиланда вступить в БРИКС передали Лаврову
Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать членом БРИКС, пишет "Коммерсант".
Письмо было передано в Нижнем Новгороде на форуме «Диалог БРИКС с развивающимися странами».
Министр Сангиампхонг заявил, что Таиланд способен увеличить эффективность БРИКС в продвижении интересов развивающихся стран.
Отмечается, что каждое государство-член БРИКС приветствовало решение королевства.