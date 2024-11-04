Лавров: США готовят Европу к авантюре прямого военного конфликта с Россией

Соединенные Штаты готовят ЕС к авантюре начала прямого военного конфликта с Россией. При этом РФ открыта к диалогу с Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», сообщает РИА Новости .

Вести переговоры со странами НАТО Россия планирует на основе своих государственных интересов. Предложения будут рассматриваться только с этой точки зрения, сказал Лавров.

Также он считает, что страны Глобального Юга, Востока и БРИКС должны сотрудничать друг с другом. В этом случается удастся выстроить многополярный мир.

Ранее Лавров рассказывал, что у Украины было три шанса сохранить за собой Донбасс. Первые переговоры прошли в феврале 2014 года, вторые в феврале 2015-го, третьи в апреле 2022-го, но Киев всегда срывал договоренности.