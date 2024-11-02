Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти трижды срывали договоренности о мирном урегулировании. По его словам, если бы эти соглашения были соблюдены, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины, сообщает ТАСС .

Первая попытка договориться произошла в феврале 2014 года. По словам министра, если бы украинские власти «выполнили по-честному то, о чем договорились», Крым остался бы в составе Украины. Тем не менее, на Банковой пренебрегли договором, поскольку «им не терпелось поскорее сменить власть».

Второй датой Лавров назвал февраль 2015 года. По его словам, если бы тогда Украина по-честному соблюдала договоренности, то она осталась бы в границах уже без Крыма, но со всей территорией Донбасса.

«Не захотели, потому что не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся прежде всего в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке», — сказала глава российской дипломатии.

«Третьим шансом» Лавров назвал Стамбульские договоренности в апреле 2022 года. Украина не приняла их, и лишилась еще больших территорий.

По словам Лаврова, чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее останется земель.

