Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше у него территорий

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, чем киевскому режиму грозит постоянный срыв договоренностей. По его словам, Украина будет и дальше терять свои территории, сообщает РИА Новости .

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — заявил Лавров на XVI Ассамблее Русского мира.

Министр иностранных дел России напомнил, что Киев ответил на предложение мирного соглашения президента Владимира Путина вторжением в Курскую область. Еще украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не отменил указ, который запрещает переговоры с Москвой.

Лавров также сомневается, что ничья в российско-украинском конфликте сможет удовлетворить интересы обеих стран. По его словам, в любом конфликте в первую очередь нужно устранить его причину.