Лавров усомнился, что ничья в конфликте с Украиной покажет хороший результат

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сомневается, что ничья в российско-украинском конфликте сможет удовлетворить интересы обеих стран, такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет ТАСС .

«Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе», — заявил министр.

Лавров также отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей речи уже упоминал, на какие действия пошел киевский режим после госпереворота на Украине. Лукашенко также отметил, что западные страны осознали, что конфликт между Россией и Украиной нужно попытаться свести на «ничью».

Лавров же считает, что в любом конфликте в первую очередь нужно устранить его причину. Поэтому «ничья» вряд ли удовлетворит все интересы.

Ранее Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы через него хотели связаться с Путиным, чтобы урегулировать конфликт.