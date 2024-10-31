Лукашенко: генералы Украины пытались связаться с Путиным

Лукашенко рассказал о попытке генералов ВСУ связаться с Путиным с целью сдаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще в 2022 году украинские генералы через него пытались связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться. Такое заявление Лукашенко сделал на конференции по евразийской безопасности, пишут РИА Новости .

Белорусский лидер напомнил, что его страну называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с ее территории.

«Я так в шутку говорю: „Это к Зеленскому вопрос, почему путь в Восточную Россию оказался через Киев короче“. Да, действительно, у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу вдоль границы Украины, половина была выведена», — рассказал Лукашенко.

По его словам, со временем всем станет известно, кто спровоцировал часть российских повернуть 20 километров на юг и пойти через Киев.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — добавил Лукашенко.

Лукашенко считает, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией без предварительных условий, чтобы закончить конфликт.