Лавров: Россия никогда не нарушит обязательства перед Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что страна очень ценит отношения с Китаем, поэтому никогда не нарушит юридические и политические договоренности, сообщает РИА Новости .

Лавров дал большое интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. В разговоре зашла тема об отношениях России с Китаем.

Глава дипведомства подчеркнул, что РФ не намерена нарушать договоренностей с партнерами. Он отметил, что у страны никогда не было таких хороших отношений с Китаем, чтобы они пользовались поддержкой сразу двух народов. При этом проблемы все же есть.

«Во многом они объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого „наказания“. Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся», — рассказал Лавров.

Не торопится и Китай, по словам министра иностранных дел РФ. Эта черта характера заложена в менталитете народа, а Россия относится к нему с уважением.

Ранее Лавров провел переговоры с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО загнали организацию в глубокий кризис.