Глава МИД РФ Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО загнали организацию в глубокий кризис, сообщают «Ведомости» .

«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется, сейчас грубо нарушаются и игнорируются. Поэтому мы очень рассчитываем на ваш опыт и вашу мудрость», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростые времена. При этом глава российского дипведомства отметил, что у нового руководителя большой опыт и послужной список. Нет никаких сомнений, что он сможет «реанимировать» организацию.

Переговоры Лаврова с Синирлиоглу совпали с массированным обстрелом Московского региона украинскими беспилотниками. Главе ОБСЕ показали ущерб, который нанес вражеских БПЛА жилому дому в Видном.