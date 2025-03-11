сегодня в 12:26

Делегация ОБСЕ прибыла в Ленинский округ Московской области, подвергшийся во вторник утром атаке украинских дронов, сообщает газета «Известия» .

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, прибывшему в Московский регион с рабочим визитом, продемонстрировали ущерб, нанесенный многоквартирному дому в Видном в результате террористической атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованной киевским режимом.

Захарова подчеркнула, что отрицание очевидных фактов, особенно после личного ознакомления с ними, не представляется возможным.

11 марта, около 4 часов утра, Московский регион подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Согласно информации, предоставленной министерством обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаки свыше 330 дронов. В Подмосковье погибли 2 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших в регионе мужчины являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.

«Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — сказал Воробьев.