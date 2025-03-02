Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что европейские страны, которые строят планы о миротворческой армии на Украине, только препятствует завершению конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Красная звезда», опубликованном на сайте МИД .

Он уточнил, что после администрации экс-президента Джо Байдена в руководство США пришли люди, которые хотят управлять с помощью здравого смысла. В Белом доме сейчас заявляют, что планируют закончить все войны, прийти к миру. Но Европа продолжает хотеть войны.

«Президент (Франции — ред.) Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер (премьер-министр Британии — ред.). Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость», — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти в стране превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа.