От литров к киловаттам: почему в России растет спрос на электрокары

Подробности о том, почему в России растет спрос на электрокары, читайте в материале РИАМО.

Продажи электрокаров в России увеличились на четверть, а их импорт из стран СНГ вырос на 120% — об этом говорят данные статистики. Автолюбители все чаще выбирают электрокары и организуют «заправки» во дворах. За год спрос на новые электромобили вырос на 24%.

Что известно о росте популярности электрокаров в России

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

О том, что продажи электрокаров в России увеличились на четверть, а их импорт из стран СНГ вырос на 120%, в конце сентября сообщил Telegram-канал Shot. Автолюбители все чаще выбирают электрокары и организуют «заправки» во дворах. За год спрос на новые электромобили вырос на 24%. Один из главных плюсов для жителей частного сектора — машину можно заряжать дома от обычной электросети.

Согласно данным «Автостата», за восемь месяцев текущего года в России продали 8 367 новых электромобилей. Однако реальное количество таких машин на дорогах может быть значительно выше: аналитики предполагают, что еще около пяти тысяч «электричек» находятся в стране без российского учета.

Многие автомобили привозят из стран СНГ через параллельный импорт, который за июль вырос на 120% по сравнению с прошлым годом. На Северном Кавказе спрос особенно заметен: за восемь месяцев в регионе продали 161 электромобиль, что на 42% больше, чем год назад. Растет интерес и к зарядным станциям для дома. По данным АТОЛ, их продажи увеличились на 64%, а средняя цена выросла в 1,5 раза.

Почему электрокары в России становятся популярнее

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Сегодня у роста популярности электромобилей в России есть несколько причин, говорит в беседе с РИАМО директор по продуктовой аналитике добровольного автострахования компании «Росгосстрах» Артем Мартьянов. Первая — повышение их доступности: на авторынке появляется все больше моделей, включая «отечественные» бренды, такие как Umo и Evolute с приемлемыми ценами на них.

«Вторая причина — рост интереса к авто с электрической силовой установкой. Сегодня жителя крупного города уже не удивить «электричкой», поскольку многие бренды вкладывают максимум сил именно в это формат авто. Развитие технологий делают электромобили флагманами многих марок», — рассказывает эксперт.

Кроме того, по словам Артема Мартьянова, играют свою роль льготы — бесплатная парковка в ряде городов и проезд без оплаты по платным трассам. В свою очередь управляющий директор PUNKT E (крупнейшей частной сети зарядных станций) Константин Алябьев указывает на то, что с точки зрения обычного водителя электромобиль попросту лучше любого бензинового аналога: он динамичнее разгоняется, плавнее едет, им легче управлять за счет торможения рекуперацией, у него тише в салоне, меньше вибраций, а также более продвинутые мультимедийные системы и ассистенты вождения.

При этом с точки зрения эксплуатации электромобиль выгоднее бензинового авто: электричество обходится в разы дешевле топлива, особенно при домашней зарядке, а обслуживание — реже и дешевле. У «электричек» нет необходимости менять моторное масло и свечи, а тормозные колодки служат дольше за счет рекуперативного торможения.

«Раньше электромобили сильно уступали по развитию зарядной инфраструктуры, но публичных быстрых зарядок стало кратно больше на последние годы. В итоге, сейчас владельцы электромобилей уже спокойно могут путешествовать на дальние расстояния без риска остаться без зарядки», — отмечает Константин Алябьев.

Какие электрокары наиболее востребованы в России

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Согласно данным «Автостата», суммарная доля BEV (Battery Electric Vehicle / полностью электрических автомобилей) и PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle / подключаемых гибридов) в структуре продаж к концу сентября достигла 10% и продолжает расти — в том числе за счет доступных российских моделей и бюджетных моделей, ввезенных по параллельному импорту.

По словам Константина Алябьева, в продажах лидируют марки Evolute и Voyah российского производителя «Моторинвест». Это связно с широкой продуктовой линейкой в разных ценовых сегментах, развитой дилерской сетью и господдержкой продаж через лизинг, что позволяет активней наращивать продажи в таксопарки. Следом идут китайские марки Geely, Lixiang, GAC и Zeekr, которые популярны благодаря хорошим ценам в своих ценовых сегментах.

«Наиболее востребованы Evolute I-Joy — российский доступный по цене бренд, Zeekr в сегменте премиальных авто, Changan Qiyuan Q05 и Toyota в сегменте «серого» импорта. В части страхования лидируют Evolute, Voyah и Zeekr. Сейчас стартовали продажи Umo — мы также ожидаем хороший потенциал в страховании этих машин по КАСКО», — дополняет Артем Мартьянов.

По словам эксперта, сегодня в роли основных покупателей электрокаров выступают или автопарки (такси), или те люди, у которых уже есть одна машина в семье — они выбирают электромобиль в качестве второй или третьей. При этом в премиальных сегментах электромобили наиболее успешны благодаря своей технологичности, отмечает Константин Алябьев.

«В среднем ценовом сегменте электромобили стали достаточно доступными, чтобы становиться семейным или корпоративным автомобилем, а с учетом субсидий на лизинг они пользуются высоким спросом и у таксистов, благодаря чему «Яндекс» даже запустил собственную марку электромобилей UMO. В экономичном сегменте электромобили привлекают тех пользователей, у кого есть возможность заряжаться по домашним тарифам», — говорит эксперт.

По словам Артема Марьянова, сильные стороны электромобилей в России — это экономичность, стоимость заправки, технологичность, а также льготы. При этом основными минусами остаются большие расстояния и неразвитость инфраструктуры за пределами крупных федеральных трасс и городов.

Каковы перспективы электромобилей в России

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Интерес российских автомобилистов к электромобилям и гибридам постепенно формируется, однако массового перехода на новые типы силовых установок пока не ожидается — об этом говорится в исследовании ROSSKO, которое аналитики компании предоставили РИАМО. Согласно исследованию, по итогам первого полугодия 2026 года, 21,4% опрошенных рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида в ближайшие 3–5 лет.

Таким образом, примерно каждый пятый участник исследования допускает переход с автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания на более технологичную альтернативу. При этом большинство опрошенных пока не рассматривают такую покупку в среднесрочной перспективе.

Исследование показывает, что российский автомобилист в целом остается достаточно консервативным в отношении обновления автомобиля. Около 70% участников планируют продолжать эксплуатировать и ремонтировать имеющуюся машину, и лишь около 25% задумываются о ее замене. Медианный возраст автомобиля среди участников исследования составил 14 лет.

«Мы видим достаточно интересную картину: с одной стороны, российский автопарк остается возрастным, и большинство автомобилистов пока предпочитают вкладываться в обслуживание уже имеющейся машины. С другой — более 20% опрошенных уже рассматривают электромобиль или гибрид как возможный следующий автомобиль. Пока это скорее формирующийся интерес, чем готовность рынка к массовому переходу, но для рынка автокомпонентов это важный сигнал. По мере увеличения такого парка будет меняться и структура спроса на обслуживание и запчасти», — отметили в отделе аналитики ROSSKO.

При этом экологический фактор пока не стал определяющим при выборе автомобильных товаров. Переплачивать за экологичные масла или детали готовы только 12,6% участников исследования, заключили эксперты.