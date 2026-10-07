Камеры в общественном транспорте: кто хранит записи, сколько они хранятся и как запросить видео при ЧП или краже

Важный нюанс: закон о персональных данных (152-ФЗ) ограничивает выдачу записей третьим лицам. Поэтому «просто дать видео на руки» перевозчик или городское хранилище обычно не вправе — нужна процессуальная цепочка через полицию, суд или адвоката.

Городская система «Безопасный город». Камеры на остановках, вокзалах, у выходов из метро и на улицах стекаются в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Жители Московского региона работают и с системой «Безопасный регион» Подмосковья, где тоже есть единое хранилище видеоданных.

Электрички и железные дороги. Камеры на станциях и в поездах принадлежат РЖД или перевозчику пригородного сообщения (ЦППК и другие) — это отдельная система, не подключенная к городским мониторинговым центрам, поэтому заявки на сохранение их архива городские горячие линии не принимают. В новых поездах МЦД «Иволга» до 11 камер на вагон, а данные по запросу передаются правоохранительным органам.

Метрополитен. Камеры стоят на станциях, эскалаторах и в вагонах; их запись хранится у метрополитена, а ситуация в ключевых зонах транслируется в ситуационный центр в реальном времени.

Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы). Запись ведет бортовой видеорегистратор, а данные поступают перевозчику — в Москве это «Мосгортранс» или частный оператор конкретного маршрута. Камеры салона снимают не только видео, но и звук, при этом часть систем пишет еще дорогу и кабину водителя. Доступ к архиву ограничен законом о персональных данных и внутренними регламентами перевозчика: водителю и обычному пассажиру напрямую запись не выдают.

Владелец записи — оператор системы видеонаблюдения, и от этого зависит способ получения видео:

Сколько хранятся записи

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Сроки зависят от типа камеры и владельца системы:

Система Срок хранения Бортовые регистраторы автобусов и наземного транспорта Не менее 30 суток (с 1 сентября 2026 года — обязательное требование для всех перевозчиков, федеральное постановление №2107) Записи «Мосгортранса» 30 дней Городские камеры Москвы и области (ЕЦХД, «Безопасный регион») 5-30 суток в зависимости от типа камеры: дворы и подъезды — 5 дней, места массового скопления людей — 30 Камеры метрополитена По разным данным, от 3 до 30 суток — стоит уточнять при обращении Камеры РЖД на вокзалах и станциях Единого публичного срока нет; по опыту обращений — от нескольких суток до месяца, уточнять у РЖД

Требование хранить архив видеонаблюдения на пассажирском транспорте не менее 30 суток действует с 2020 года (постановление №1640) а с 1 сентября 2026 года постановление №2107 уточняет его — при этом на самом бортовом регистраторе достаточно хранить последние 24 часа, остальное можно держать на сервере перевозчика. У «Мосгортранса» около 90 тысяч камер, и их записи хранятся 30 дней. Городские записи в Москве по умолчанию живут от 5 до 30 дней в зависимости от типа камеры — дворы и подъезды 5 суток, общественные места до 30. В подмосковной системе «Безопасный регион» записи с мест массового скопления хранятся 30 суток.

Практический вывод один и жесткий: запись уничтожается автоматически по истечении срока, поэтому действовать нужно в первые дни после события.