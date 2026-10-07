Камеры в общественном транспорте: кто хранит записи, сколько они хранятся и как запросить видео при ЧП или краже
Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори
Камеры давно стали частью городской транспортной инфраструктуры: салоны автобусов, вагоны метро и электричек, платформы и вокзалы снимаются практически непрерывно. Что делать, когда эти записи понадобились вам в качестве доказательства, разбираемся в материале РИАМО.
Кто хранит записи
Фото - © РИА Новости
Владелец записи — оператор системы видеонаблюдения, и от этого зависит способ получения видео:
- Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы). Запись ведет бортовой видеорегистратор, а данные поступают перевозчику — в Москве это «Мосгортранс» или частный оператор конкретного маршрута. Камеры салона снимают не только видео, но и звук, при этом часть систем пишет еще дорогу и кабину водителя. Доступ к архиву ограничен законом о персональных данных и внутренними регламентами перевозчика: водителю и обычному пассажиру напрямую запись не выдают.
- Метрополитен. Камеры стоят на станциях, эскалаторах и в вагонах; их запись хранится у метрополитена, а ситуация в ключевых зонах транслируется в ситуационный центр в реальном времени.
- Электрички и железные дороги. Камеры на станциях и в поездах принадлежат РЖД или перевозчику пригородного сообщения (ЦППК и другие) — это отдельная система, не подключенная к городским мониторинговым центрам, поэтому заявки на сохранение их архива городские горячие линии не принимают. В новых поездах МЦД «Иволга» до 11 камер на вагон, а данные по запросу передаются правоохранительным органам.
- Городская система «Безопасный город». Камеры на остановках, вокзалах, у выходов из метро и на улицах стекаются в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Жители Московского региона работают и с системой «Безопасный регион» Подмосковья, где тоже есть единое хранилище видеоданных.
Важный нюанс: закон о персональных данных (152-ФЗ) ограничивает выдачу записей третьим лицам. Поэтому «просто дать видео на руки» перевозчик или городское хранилище обычно не вправе — нужна процессуальная цепочка через полицию, суд или адвоката.
Сколько хранятся записи
Фото - © РИА Новости
Сроки зависят от типа камеры и владельца системы:
Система
Срок хранения
Бортовые регистраторы автобусов и наземного транспорта
Не менее 30 суток (с 1 сентября 2026 года — обязательное требование для всех перевозчиков, федеральное постановление №2107)
Записи «Мосгортранса»
30 дней
Городские камеры Москвы и области (ЕЦХД, «Безопасный регион»)
5-30 суток в зависимости от типа камеры: дворы и подъезды — 5 дней, места массового скопления людей — 30
Камеры метрополитена
По разным данным, от 3 до 30 суток — стоит уточнять при обращении
Камеры РЖД на вокзалах и станциях
Единого публичного срока нет; по опыту обращений — от нескольких суток до месяца, уточнять у РЖД
Требование хранить архив видеонаблюдения на пассажирском транспорте не менее 30 суток действует с 2020 года (постановление №1640) а с 1 сентября 2026 года постановление №2107 уточняет его — при этом на самом бортовом регистраторе достаточно хранить последние 24 часа, остальное можно держать на сервере перевозчика. У «Мосгортранса» около 90 тысяч камер, и их записи хранятся 30 дней. Городские записи в Москве по умолчанию живут от 5 до 30 дней в зависимости от типа камеры — дворы и подъезды 5 суток, общественные места до 30. В подмосковной системе «Безопасный регион» записи с мест массового скопления хранятся 30 суток.
Практический вывод один и жесткий: запись уничтожается автоматически по истечении срока, поэтому действовать нужно в первые дни после события.
Как получить запись с камер, если произошло ЧП или кража
Фото - © РИА Новости
- В этом случае самый рабочий путь – через полицию. Не теряйте время и подайте заявление как можно раньше — в идеале в первые сутки-двое. В заявлении укажите точно: маршрут и номер транспортного средства (или станцию метрополитена, вокзал), дату, время и место события, что именно произошло.
- Если запись в городской системе (улицы, остановки, вокзалы, входы в метро) — параллельно позвоните на горячую линию и оформите заявку на сохранение архива. В Москве это +7 (495) 587-00-02: оператору сообщают дату, время и адрес происшествия, заявке присваивают номер, и архив продлевается до 30 суток вместо удаления через пять. Номер заявки затем передаете полиции — по нему правоохранители получат запись по официальному запросу. В Подмосковье продление хранения записи оформляют по телефону: 8 (498) 602-00-01 в рабочие дни.
- Если запись у перевозчика («Мосгортранс», частный оператор маршрута) — полиция направит официальный запрос, по которому запись будет изъята и приобщена к делу. Ваша задача — чтобы в заявлении были все опознавательные данные: номер маршрута, номер автобуса или табличка, время поездки.
- Если запись у РЖД — тоже через заявление в полицию (полицейские запрашивают архив у ведомства) или через обращение на конкретную станцию/вокзал, но процессуально надежнее идти через правоохранительные органы.
- Контролируйте ход проверки: сохраняйте талон о регистрации заявления, при бездействии — подавайте письменные обращения, а в сложных случаях подключайте адвоката, у которого есть право направить адвокатский запрос на сохраненную запись.
Как получить запись с камер для суда или спора без уголовного дела
Фото - © РИА Новости
Когда речь идет, к примеру, о штрафе за проезд или конфликте с водителем, у вас есть три легальных хода:
- Письменное обращение перевозчику (через электронную приемную «Мосгортранса» или почтой): попросить сохранить и проверить запись по конкретным данным — маршрут, номер машины, время. Перевозчик обязан отработать обращение, даже если сам файл не выдаст.
- Ходатайство в суд об истребовании видеозаписи: при обжаловании постановления (например, о штрафе контролера) суд вправе запросить запись у перевозчика — укажите номер автобуса, маршрут, дату и время.
- Обращение в полицию с заявлением, если в инциденте есть состав правонарушения — тогда запись истребуют как доказательство.
На что обратить внимание, чтобы не потерять запись
Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори
- Максимум опознавательных данных. Номер маршрута, государственный номер или бортовой номер автобуса, время посадки и выхода, остановки — без этого поиск записи занимает время, которого часто нет. Билет или оплата картой «Тройка»/банковской картой помогает восстановить время поездки.
- Запрос должен быть конкретным. Оператору горячей линии называйте точный адрес или место и узкий временной интервал — запрос «посмотрите все камеры вокруг» не сработает.
- Заявку на сохранение оформляйте до истечения стандартного срока хранения — в Москве, например, не позднее пяти дней для дворовых камер, иначе заявка бессмысленна.
- Не рассчитывайте на копию файла на руки. Даже когда запись получена, она чаще всего остается в материалах дела; на электронный носитель ее выдаст правоохранительный орган, а не перевозчик.
- Если запись нужна для суда, а полиция бездействует — подключайте адвоката: адвокатский запрос на сохраненный фрагмент — стандартный способ получить видео как доказательство.
Пошаговый план получения записи с видеокамер
Фото - © Татьяна Степанищева / Фотобанк Лори
- Записи с транспортных камер живут 30 суток — это теперь и федеральное требование к перевозчикам, и практика «Мосгортранса», а городские камеры хранят от 5 до 30 дней.
- Получить видео самостоятельно нельзя: доступ к нему закрыт законом о персональных данных.
- Рабочая схема простая: быстро — заявление в полицию с точными данными о маршруте и времени, параллельно — заявка на сохранение архива на городскую горячую линию, и номер этой заявки передать полиции или суду.
- Все, что затянулось дольше пары недель, рискует остаться без видеодоказательств — запись к этому моменту просто перезапишется.