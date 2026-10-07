В Подмосковье ветераны СВО смогут освоить профессию по изготовлению протезов

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия», основатель реутовского Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев организует для ветеранов СВО программу по обучению в сфере протезирования. Она стартует 1 декабря в Сергиевом Посаде на базе Национального центра реабилитации имени А. И. Мещерякова, передает пресс-служба партии.

По словам Андрея Лазарева, обучение ветеранов новым профессиям — один из наиболее частых вопросов на встречах с жителями.

«Из-за тяжелых ранений не все герои спецоперации смогут вернуться на те же рабочие места, с которых уходили на защиту страны. Но и сидеть на пенсии по инвалидности или соцвыплатах тоже большинство из них не собирается. Наша команда готова организовать курс обучения и мастерскую здесь, в Сергиевом Посаде», — сказал депутат.

Он добавил, что опыт такого обучения у реутовского Центра ортопедии уже есть. Один из их пациентов — участник спецоперации Андрей Траньков — теперь работает по новой специальности.

Для центра Мещерякова новый курс — дополнение к уже существующим программам профобучения участников СВО. Здесь уже работают столярная и швейная мастерские, цех по изготовлению садовой мебели, кабинеты лечебного и классического массажа. Также появились курсы по работе с искусственным интеллектом, сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами и инженерии.

По словам руководителя учреждения Сергея Захарова, обучение одновременно могут проходить до 140 человек. Продолжительность программ — четыре месяца, по завершении курса слушатели получают диплом государственного образца.

Реутовский Центр ортопедии и протезирования, известный далеко за пределами Подмосковья, предлагает пациентам не только высокотехнологичные протезы, но и обучение, помощь с документами и возможности для адаптивного спорта. Сюда обращаются за помощью бойцы с тяжелыми травмами со всей страны. Филиалы центра работают в Москве, городах Московской области, в Донецке и других регионах.

Основатель Центра ортопедии — Андрей Лазарев — давно занимается общественной работой, поддерживает областное отделение Всероссийского общества инвалидов. Неоднократно посещал новые территории для оказания гуманитарной помощи. Поддерживает семьи мобилизованных и контрактников. Осенью 2026 года избран депутатом Московской областной Думы от партии «Единая Россия».

В Подмосковье участникам СВО и их семьям по Народной программе «Единой России» доступны федеральные и региональные меры поддержки. Они включают медицинскую и психологическую помощь, бесплатное протезирование и обеспечение ортопедическими изделиями, санаторно-курортное лечение, выплаты семьям погибших военнослужащих, кредитные каникулы, льготы по газификации и компенсацию 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.