Свыше 40 больниц и поликлиник Подмосковья будет построено и капитально отремонтировано

До конца этого года в регионе будет построено 16 новых объектов и капитально отремонтировано 26 больниц и поликлиник. Всего в ближайшие 5 лет по новой Народной программе «Единой России» в Подмосковье планируется построить еще 12 новых поликлиник и модернизировать около 70 существующих медучреждений, сообщил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Мы вкладываем все ресурсы, чтобы подмосковная медицина отвечала самым высоким стандартам. В регионе продолжаются работы по ремонту и строительству объектов, запланированных на этот год. Все предложения жителей, которые вошли в новую народную программу, – а их по части здравоохранения собрано 138 тысяч – будут проанализированы, структурированы и найдут отражение в бюджетных решениях», – отметил Голубев.

В 2026 году уже окрыли свои двери подстанция скорой помощи в поселке Михнево Ступинского округа, детская поликлиника на 500 посещений в Чехове, поликлиника с дневным стационаром в Красногорске и поликлиника на 1000 посещений в смену в Королеве. Также после капремонта в этом году открыты больницы в Раменском, Электростали, Воскресенске, Королеве, Пушкино, Ступино и других округах.

По словам депутата, до конца года планируется завершить строительство детской поликлиники на 400 посещений в Пушкино, постов скорой медицинской помощи в деревне Суханово Ленинского округа и в селе Поречье Можайского округа.

На финишную прямую вышел ремонт лечебного корпуса Коломенской больницы в Озёрах — прием пациентов начнется до конца этого года. Просторные двух- и трёхместные палаты оснастили отдельными санузлами. Здесь будут круглосуточно работать приёмное и хирургическое отделения, операционный блок и реанимация. Также откроют эндоскопическое отделение и дневной стационар по профилям «терапия» и «неврология».

Новая поликлиника на 400 посещений появится в Балашихе — её строят в микрорайоне Алексеевская Роща. По просьбам жителей в проект добавили детское отделение. Оно разместится на первом этаже – рядом с регистратурой и рентген-кабинетом. В поликлинике будут вести приём терапевты и узкие специалисты: эндокринолог, хирург, уролог, невролог и оториноларинголог.

В числе стратегически важных объектов Андрей Голубев назвал Балашихинскую больницу на 1200 коек – ее строительство поддержал Президент Владимир Путин, и медицинский центр в Мытищах на 800 мест.

Известно, что с 2021 года в Московской области было построено около 60 новых медучреждений. В систему здравоохранения региона пришли работать более новых 2000 медицинских специалистов. Для их привлечения в Подмосковье создана одна из лучших в стране систем соцподдержки, включающая компенсацию аренды жилья, социальную ипотеку, программы «Земский доктор».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.