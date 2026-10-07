В Серпухове откроют выставку братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»

Братья Дмитренко, члены союза художников России, представят выставку «Интеллектуальный реализм» в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея. Она откроется 17 октября и будет работать до 8 ноября. Возрастная маркировка — 0+.

Название выставки отражает новое направление в живописи, которое братья создали в творческом соавторстве. Среди основных тем их работ — замкнутость жителей мегаполиса в виртуальных мирах, невидимые перегородки между людьми, поглощение внимания гаджетами, заставляющими забыть о реальном мире, и другие детали современной жизни.

Авторы сохраняют внимание к форме, свету и пространству, дополняя картины современными образами и скрытыми смыслами. Небольшие подсказки на полотнах побуждают зрителя размышлять, вспоминать личный опыт и считывать аллюзии.

Подробная информация размещена на сайте музея.

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