В Подольске впервые провели тренировочные экзамены для учителей

Учителя Подольска и двух соседних округов 6 октября прошли тренировочные испытания в формате ЕГЭ в школе имени Героя России А. Г. Монетова. Такая практика впервые реализована в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В испытаниях участвовали более 150 учителей Подольска и почти 240 педагогов из двух соседних округов. Все они преподают математику, физику, биологию и химию в 10–11 классах и готовят школьников к ЕГЭ. Школа имени Героя России А. Г. Монетова — одна из крупнейших экзаменационных площадок Подольска.

Тренировочный экзамен рассчитан на 3,5 часа. Задания соответствуют тем, которые используются на государственной итоговой аттестации. Педагоги смогли пройти путь ученика, оценить сложность заданий, нюансы формулировок и возможные трудности для старшеклассников.

Условия максимально приблизили к реальному экзамену: на входе проводили проверку, мобильные телефоны брать с собой запрещалось, в аудиториях работало видеонаблюдение. После испытаний для участников в школьной столовой предусмотрели чай и выпечку.

Результаты помогут выявить пробелы в знаниях педагогов и определить, нужны ли им курсы повышения квалификации. Цель инициативы — помочь учителям эффективнее сочетать освоение школьной программы с подготовкой к экзаменам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.