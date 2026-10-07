В Подмосковье оштрафовали 622 автовладельца за неправильную парковку во дворах

Собственники 622 автомобилей получили штрафы за неправильную парковку во дворах Подмосковья с начала октября 2026 года. Общая сумма взысканий составила 2 048 000 рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала октября 2026 года привлекли к административной ответственности 622 собственника транспортных средств за неправильную парковку во дворах. Общая сумма штрафов составила 2 048 000 рублей.

Больше всего нарушителей зафиксировали в Ленинском округе — 198, Орехово-Зуеве — 58 и Балашихе — 52.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жители могут сообщить о нарушении через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Для этого нужно записать короткое видео, на котором видны зона парковки и номер автомобиля. Отправить ролик можно и со смартфона с установленным приложением «Добродел».

Штраф для физических лиц составляет от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 100 тыс. рублей.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.