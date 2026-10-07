Романтика и торт: педагог по кларнету растлил ученицу в день ее 16-летия

В Москве педагог по кларнету растлил свою 16-летнюю ученицу. Мужчина пытался обставить это как романтический ужин, но в итоге был обвинен в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

39-летний учитель преподавал кларнет в детской музыкальной школе, а также руководил отделением духовых и струнных инструментов. В 2022 году он предложил своей лучшей ученице дополнительные занятия перед поступлением в училище. С тех пор он начал оказывать подростку знаки внимания: подвозил на автомобиле, если репетиции проходили в разных классах, делал комплименты, настоял на том, чтобы они перешли на «ты» и т. д.

В один из осенних дней ученица рассказала учителю, что не знает, как отметить свой день рождения. Педагог заманил ее в апарт-отель в районе Митино, где заранее снял номер. За «романтическим ужином» из облепихового торта и бутылки вина последовали домогательства. В итоге все закончилось изнасилованием.

Педагог утверждал, что девушка не предъявляла претензий и в дальнейшем они продолжали нормально общаться как учитель и ученица. Юная кларнетистка призналась во всем матери лишь через три года. Она объяснила, что боялась осуждения родственников, но постыдная история мучила ее — девушка не могла больше молчать.

В отношении учителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Однако педагог уверяет, что интимная связь была по обоюдному согласию, а потом юная ученица просто приревновала его к другим женщинам.

Тушинский районный суд Москвы приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с запретом на работу с детьми в течение 13 лет. Кроме того, он выплатит моральный ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.