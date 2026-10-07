В Люберцах откроют выставку заслуженного художника России Игоря Максютина

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Выставка Игоря Максютина «Из сердца России...» откроется 10 октября в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Экспозиция посвящена 75-летию заслуженного художника России и 50-летию его творческой деятельности, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке «Из сердца России...» представят более 100 живописных работ Игоря Максютина, посвященных истории и культуре России. Открытие состоится 10 октября в Музейно-выставочном комплексе Люберец.

Игорь Владимирович Максютин окончил Московское высшее художественно-промышленное (Строгановское) училище. В течение 20 лет он работал на комбинате художественных работ Московского художественного фонда РСФСР, занимался росписью, мозаикой и оформлением интерьеров.

Художник состоит в союзе художников и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства. Его произведения хранятся в музейных и частных коллекциях России, Болгарии, Индии, Непала, Франции, Англии и США.

Выставка будет работать до 25 октября. Возрастная маркировка — 0+. Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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