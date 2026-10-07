Кинологи рассказали, как поощрять собаку при дрессировке

Кинологи советуют закреплять нужное поведение собаки игрой, добрым словом и любимым лакомством, а не запугиванием. Угощения нужно давать дозированно, сообщает «Крымская газета» .

Кинолог Ирина Шарыпова пояснила, что компактные дрессировочные лакомства помогают закрепить выполнение команд, а функциональные поддерживают здоровье. Например, жевательные палочки полезны для зубов и десен. И домашние, и покупные угощения должны быть качественными.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что избыток лакомств грозит лишним весом, нарушением пищеварения и потерей интереса к занятиям. В день тренировки можно сократить суточную порцию еды.

«Для поощрения при дрессировке любимое лакомство животного лучше порезать на мелкие части и не давать много кусочков сразу. Иначе животное насытится и тренировка завершится раньше времени», — предостерег Голубев.

Для занятий подойдут небольшие кусочки сушеного мяса: курицы, говядины или индейки. Сыр можно давать изредка как особое поощрение: после него собака захочет пить. Кинологи не рекомендуют еду со стола, особенно копченую и жареную, а также трубчатые кости: их фрагменты могут поранить пищевод.

Голубев подчеркнул, что лишать собаку пищи за плохое поведение нельзя: это может вызвать расстройства и отдалить питомца от хозяина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.