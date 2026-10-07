Уговоры и мультики за столом могут усиливать отказ ребенка от еды

Чрезмерное внимание родителей к питанию может подкреплять отказ ребенка от еды. Принуждение повышает риск расстройств пищевого поведения, а мультики мешают распознавать насыщение, сообщает RuNews24.ru .

Кандидат медицинских наук, доцент Университета «Синергия» Елена Чулкова пояснила, что после первого года рост замедляется. За первый год ребенок набирает 7–9 кг, а с 1 до 5 лет — около 2 кг ежегодно. Настоящих малоежек среди детей не более 15–20%, к школьному возрасту — 7–9%.

Если ребенок активен, набирает вес и выглядит здоровым, повода для тревоги нет. Потеря веса или отсутствие прибавки, отставание в росте, вялость, апатия и боли в животе требуют консультации педиатра.

Чулкова рекомендовала три основных приема пищи и 2–3 запланированных перекуса, между ними — только воду. Родитель выбирает меню и время, ребенок — есть ли и сколько. При отказе стоит убрать тарелку без уговоров и замены блюда. Полезно готовить вместе и есть за общим столом без экранов.

«Одна из главных ошибок — торопить и затягивать трапезу. Оптимальное время для еды — 20–30 минут. Если ребенок не съел порцию за это время, спокойно уберите тарелку. Не заставляйте сидеть над остывшей едой — это формирует негативные ассоциации», — пояснила Чулкова.

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