Юрист Агеев объяснил, как подготовиться к суду с работодателем

Адвокат компании «ЮрАкцепт» Федор Агеев посоветовал работникам фиксировать претензии к работодателю в письмах и сначала попробовать переговоры с участием юриста, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В первом полугодии 2026 года суды Петербурга получили 2,5 тыс. исков по трудовым спорам против 1,6 тыс. годом ранее. Споры о зарплатах, компенсациях и других выплатах составили 1,3 тыс. заявлений против 717. Сумма взысканий снизилась со 108,5 млн до 95,4 млн рублей. Данные предоставила глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Всю рабочую коммуникацию лучше вести по электронной почте. Такие письма могут стать серьезными аргументами для судебного разбирательства. Особенно, если в них указана претензия, ее причина и требования работника», — подчеркнул юрист Федор Агеев.

Агеев напомнил о праве сотрудников знакомиться с касающимися их документами: учетом рабочего времени, зарплатными ведомостями, приказами о премиях. По его словам, сообщения в мессенджерах придется заверять у нотариуса: в Петербурге услуга стоит в среднем 10 тыс. рублей.

До подачи иска адвокат рекомендовал прийти к работодателю вместе с юристом и попытаться договориться. По его словам, такие переговоры в большинстве случаев помогают решить проблему. Если договориться не удастся, придется обращаться в суд и нести сопутствующие расходы.

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