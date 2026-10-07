Петербуржцы стали чаще обращаться к психологам

В Петербурге вырос спрос на психологическую помощь. В некоторых районах запись на прием заполнена на ближайшие 14 дней, сообщает «Бриф24» .

Елена Исаева, представляющая комитет по здравоохранению в области медицинской психологии, рассказала, что горожане все чаще записываются к специалистам заранее.

«Горожане стали обращаться гораздо чаще и записываться заранее. Раньше можно было без труда отыскать свободный интервал в течение суток и получить талон, однако сейчас в некоторых частях города расписание плотно занято на две недели вперед», — подчеркнула специалист.

Для участников специальной военной операции предусмотрены резервные слоты, чтобы при необходимости они могли оперативно получить помощь.

По словам Исаевой, с приходом осени у жителей Петербурга чаще диагностируют подавленные состояния. Одной из ключевых причин она считает сокращение светового дня.

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