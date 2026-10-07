Американец признался в незаконной покупке плутония-239 у петербуржца

Житель Массачусетса Джейкоб Миллер признал, что приобрел плутоний-239 у продавца из Петербурга. Он заключил сделку со следствием, сообщает «Бриф24» .

По информации прокуратуры США, Миллер признал вину в незаконном обороте опасных материалов, пересылке опасных веществ, хранении детского порнографического контента, а также боеприпасов и взрывчатки. О деле сообщила The New York Times.

В ходе разбирательства выяснилось, что девять лет назад Миллер создал домашний интернет-магазин Collect the Periodic Table. В нем он продавал образцы химических элементов.

За пять лет американец ввез плутоний-239 от продавца из Петербурга и отправил по почте токсичные и опасные вещества не менее 67 клиентам в США, Канаде, Японии и Швейцарии. Суд огласит приговор 21 января 2027 года.

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