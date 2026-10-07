Брат погибшего 27-летнего блогера Татул Петросян убил внучку мэра из Кузбасса

27-летний блогер Татул Петросян погиб в Кемерове. Прощание с ним состоялось 5 октября. Официально обстоятельства гибели не раскрывались. Также стало известно о том, что брат погибшего убил внучку мэра из Кузбасса, сообщает СтальМедиа .

Открытые источники утверждают, что Петросян погиб на автобусной остановке возле озера Красного. Информация о трагедии появилась в СМИ в первых числах октября.

Сестра блогера Нарине Петросян написала, что незадолго до гибели брат якобы узнал об измене жены Милены с его лучшим другом. По ее версии, это стало для него тяжелым потрясением. Эти утверждения не получили официального подтверждения.

Милена написала, что из уважения к семье мужа, в силу воспитания и ценностей не может рассказать «ту правду, которую хочется рассказать». Она попросила дать ей время пережить утрату.

После публикации версии Нарине пользователи обрушили на вдову обвинения и оскорбления. Милена закрыла комментарии под постами. Другие участники обсуждения призвали не судить о семье по словам одной стороны.

В соцсетях также вспомнили брата Татула, Симона Петросяна. Минувшим летом суд назначил ему 9 лет и 11 месяцев колонии строгого режима за убийство сожительницы, фотографа Натальи Кейль, в феврале 2024 года. Присяжные признали его заслуживающим снисхождения. Суд обязал его выплатить родственникам погибшей 3,5 млн рублей. Связь этого дела с гибелью Татула не установлена.

Выяснилось, что убитая женщина происходила из уважаемой семьи в Кузбассе. По сведениям NGS42.RU, Наталья Кейль была внучкой Александра Кейля, который в начале 2000-х руководил Гурьевским районом, а позже возглавлял департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

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