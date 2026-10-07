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Красная дыра: балийский комар оставил огромный кратер в ноге россиянки

Общество
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Фото - © Telegram/Baza

У 20-летней россиянки остался на ноге огромный кратер от укуса инфицированного балийского комара, сообщает Baza.

Девушка вместе со своим парнем недавно переехала из Татарстана во Вьетнам. Пара стала путешествовать по Азии.

На Бали россиянку укусил экзотический комар. Сначала все было нормально, но позднее рана воспалилась. Тогда пострадавшая обратилась в больницу. Медики вскрыли нарыв и промыли глубоко воспалившиеся ткани.

Теперь девушка ходит на перевязки, а шрам на память о поездке останется у нее на ноге на всю жизнь.

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