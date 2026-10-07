Полина Диброва подала заявку на регистрацию бренда для женского проекта

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина готовит новый проект для женщин под маркой «Polly». Она подала заявку на регистрацию товарного знака, сообщает kp.ru .

По данным сервиса Rusprofile, модель и блогер обратилась в Роспатент 29 сентября. В заявке она указала выпуск аксессуаров и головных уборов, организацию путешествий и мероприятий, образовательные, маркетинговые и рекламные услуги.

Это будет второй проект Дибровой для женской аудитории. В 2017 году она создала «Dibrova Club» — сообщество для общения, саморазвития и совместных путешествий. В июле 2026 года предпринимательница сообщила о закрытии клуба и анонсировала новый проект.

Полина и Дмитрий Дибровы развелись в конце сентября 2025 года после 16 лет совместной жизни. Она начала отношения с бизнесменом Романом Товстиком и вместе с младшими сыновьями переехала к нему. Товстик также ушел из семьи: незадолго до этого его бывшая жена Елена родила шестого ребенка.

Дмитрий остался в загородном доме, который позже выставил на продажу. В интервью KP.RU он рассказал, что сохранил теплые отношения с детьми и не жалеет о годах, проведенных с бывшей женой.

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