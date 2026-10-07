Хирург Воскресенской больницы представил ее опыт на конгрессе в Москве

III Московский конгресс сердечно-сосудистых хирургов «Сердца мегаполиса» объединил ведущих специалистов страны в области кардиохирургии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии. Воскресенскую больницу представил руководитель регионального сосудистого центра, сердечно-сосудистый хирург Гурген Гендрикович Айвазян.

Среди организаторов — НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева, департамент здравоохранения Москвы, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов и Российское общество интервенционных кардиоангиологов.

Научная программа включала 29 тем: экстренную хирургию острого аортального синдрома, эндоваскулярное лечение аневризм аорты, гибридные и малоинвазивные технологии, сочетанную патологию сердца и сосудов, каротидную хирургию и стентирование, лечение острой и критической ишемии нижних конечностей. Организаторы подали мероприятие на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования.

Айвазян девять лет работал в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, где прошел путь от ординатора до аспиранта и оперирующего хирурга. Он много лет возглавляет сосудистый центр Воскресенской больницы, который в исходном сообщении назван одним из лучших в Подмосковье. Центр выполняет более 2 тыс. операций в год, около 90% из них — экстренные. Здесь помогают пациентам с инфарктами, инсультами и критической ишемией нижних конечностей.

В августе 2026 года Айвазян победил в номинации «Уникальный клинический случай» на 13-м трансрадиальном эндоваскулярном курсе. Он представил случай одновременного инфаркта и инсульта у пожилого пациента, которого удалось спасти с помощью малоинвазивных технологий. Участие в конгрессе позволило представить профессиональному сообществу опыт команды Воскресенской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.